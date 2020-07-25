After 30 months of adversity, setback, courage, perseverance and spirit, Andre Roberson is playing in an NBA basketball game again. 🙌 @FlyDre21 | #ThunderUp pic.twitter.com/W5rlKsPK4r — OKC THUNDER (@okcthunder) July 24, 2020

距離雷霆後衛安卓羅伯生上次在NBA出場，已經相隔909天了！因為左膝髕韌帶傷勢缺席前兩季，且在本季還沒上過場的羅伯生，25日在雷霆與塞爾提克熱身賽替補上場，頓時吸引隊友、教練起立歡呼，畢竟他真的太久沒在場上出現了。

安卓羅伯生是在2018年1月27日出戰活塞時，不慎傷到左膝髕韌帶，接著缺席2017-18年剩餘球季，以及2018-19年整個球季、2019-20年球季停賽前所有比賽，如今總算等到他的傷癒復出，他在今天比賽第3節還剩5分33秒替補上場。

雷霆當然相當歡迎這名防守好手的傷癒復出，甚至當安卓羅伯生投進三分球，雷霆明星後衛保羅還從板凳跳了起來歡呼慶祝，羅伯生最後打了11分鐘，3投2中，貢獻5分、2籃板、1抄截與1火鍋，看來他的狀態已經恢復差不多了。

雷霆此役靠著亞當斯、亞歷山大各拿17分貢獻，終場98比84擊退擺明只想練兵的塞爾提克，保羅賽前走進比賽場館，還刻意穿上球員工會跟韋斯布魯克服飾品牌合作出的支持黑人平權運動T恤，上面印的都是沒被聯盟開放的平權標語。

另一場熱身賽戰況，七六人靠著托必亞斯哈里斯15分、10籃板，恩比德也有10分、6籃板，最後以90比83力挫灰熊，七六人主控班西蒙斯展現不錯狀態，只打23分鐘，就拿9分、9助攻、7籃板及3抄截，甚至還投進了三分外線。

(中時 )