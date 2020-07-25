隨著美對陸駐休士頓領事館閉館期限已於24日到期，陸領事館人員已於美方強行入館之前，已將館內清空，撤離所有工作人員、打包物品，降下五星旗與領事館匾額。對此，曾表示不會閉館，「就來看看會發生什麼事」的總領事蔡偉發表聲明指出，大陸與美南地區雙邊交流不會停歇，對僑胞服務不會停止。

聲明指出，除了再次聲明這是美方單方面挑起事端，並抗議嚴重違反國際法與國際關係基本準則之外，並回顧該領使館與美國的歷史關係。他指出，陸駐休士頓領事館是陸美建交後在美開設的第一個總領事館，40多年來致力促進雙邊相互了解與各領域交流合作。

蔡偉表示，2018年大陸與領區的貿易總額達1251億美元，陸企在領區投資總額目前超200億美元，美南地區對陸合作是陸美關係不可或缺的重要組成部分。無論是颶風災害，還是前所未有、至今仍在美南地區肆虐的新冠肺炎疫情，總領館都與休士頓市、德州乃至美南地區的人民站在一起，攜手合作。

蔡偉強調，陸美都是偉大的國家，建交41年的歷史表明，合則兩利，鬥則俱傷，兩國關係的本質是互利共贏，雙方應致力於不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。大陸政府與美南地區的雙邊交流不會停歇，對僑胞的服務不會停止，大陸駐美國使館會就大陸與美南地區友好合作和領事業務作出妥善安排。

(中時新聞網)