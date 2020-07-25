這款保母！新北市一名9月大男嬰，接受居家保母托育「1打3」照顧，但負責照顧的保母，疑似為了貪圖方便，竟把「安撫椅」塞進嬰兒床內，再把奶瓶用繩子綁在椅子旁餵奶，導致男嬰在翻身時，脖子被繩子勒住，送醫不治死亡。該保母證照目前已被社會局廢止，訊後被依過失致死罪嫌送辦。

據《東森新聞》報導，警消接獲報案，指9月大男嬰突然沒有生命徵象，要請求救援，但男嬰在被保母慌張送上救護車，搶救一小時後，仍宣告不治。據了解，這名保母疑似為了貪圖照顧方便，竟把嬰兒安撫椅，整架塞進嬰兒床裡，安撫椅右邊的支架，還綁一條細繩，繩子的另一端綁著奶瓶，看起來是為了方便餵食，不讓奶瓶掉落，沒想到這條繩子，卻要了這個小男嬰的命。

據了解，這名害死小男嬰的保母，是在民國103年拿到執照，家屬透過網路找到她，因為評估該保母托嬰情況良好，才把孩子放心交給她。沒想到保母疑似因為要同時照顧3個孩子忙不過來，一時貪圖方便卻闖下大禍。而有婦幼用品相關業者表示，嬰床四周都是為了保護嬰幼兒的障礙物，床上不宜放太多物品，以免造成危險。而嬰兒安撫椅應要單獨使用，不能放到嬰兒床內。

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(中時新聞網)