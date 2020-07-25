不滿蔡政府逕行重啟台中火力發電廠（中火）燃煤機組，台灣健康空氣行動聯盟、台灣護樹協會、大台中醫師公會等團體聯名發起中南部反空污大遊行，預計在8月8日、9日分別在台中與高雄上街抗議。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃直言，民進黨全面執政後，環保政策走回頭路，綠營若一意孤行，遲早遭民意反撲。

台電台中火力發電廠重啟2號機組、引發民眾不滿，中部地區環保團體發起「為爸爸健康而走」公民遊行，將以「反空汙、抗暖化、顧健康」為主軸，號召民眾父親節上街頭。當天將有騎腳踏車及健行兩種遊行方式，盼以行動落實節能減碳。據《中評社》報導，葉光芃表示，綠營忽視人民聲音，逼得人民上街抗議，若一意孤行，將受民意反撲。

葉光芃提及，在林全擔任閣揆時，全面翻修《空污法》，加嚴管控炭排量標準，且要求修法完成後一年裡面，要落實空品標準的加嚴，如今非但沒落實，蘇揆上任後，放任中火持續燒煤，甚至無視台中市政府撤照處分，中央職權凌駕地方自治權。此外，藍營執政的中市府引用的《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，是在綠營前市長林佳龍任內所通過，如今蔡政府卻打自己人，顯然是政治操作。

葉光芃直言，這場遊行要讓民進黨政府知道，過去與其一同抗爭的公民團體，如今也不苟同其作法，他們呼籲民進黨懸崖勒馬。

(中時新聞網)