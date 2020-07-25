政府為振興經濟，除了三倍券外，也推出4種加碼券，有網友分享，想要抽券，竟意外戳破驚天秘密，原來男友謊報自己的年齡，真實年紀比她大了15歲，讓原PO大傻眼，也引發網友討論，年紀不是重點，騙人才是！別的事都沒騙你嗎？

網友在Dcard上發文分享，目前跟交往8年的男友同居中，近日與媽媽講電話聊天，媽媽表示想要農遊券、動滋券和客庄券，而原PO想說，自己和男友都可以抽，因此就將身分證字號與出生日期一併給了。

原PO指出，男友曾說他是78年生的，因此在交往的8年裡，她都以為彼此的年紀差7歲。不過因為要抽券，所以便想確認下日期、數字有沒有錯，因此就翻出偷拍的身分證，沒想到，猛然一看，男友竟是70年次的，整整大了他15歲。

原PO表示，16歲在交友網站上認識男友，現在驚覺當初男友就是31歲的大叔了，但若他沒說謊，兩人是絕不會在一起的，如今都交往8年，且男友除欺騙年紀之外，其實對她很好，同居多年生活費都由他負擔，每次回家也都不辭辛勞的接送。想到去年幫他過30歲的生日，實際上卻是今年快幫他過40歲生日。

貼文曝光後，引發網友熱議，「所以他騙妳年齡這件事騙8年，妳相信他沒別的事騙妳？」、「連年紀都不老實說了，妳怎麼會期待他其他方面會老實？」、「年紀不是重點，騙人才是吧！ 說謊的八成心很鐵，都沒想過這些謊話被拆穿多愚蠢嗎」。

(中時新聞網)