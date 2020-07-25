台南市仁德區「牛稠子車站公園」今天揭牌，交通部長林佳龍也專程出席。(曹婷婷攝)

台南市仁德區「牛稠子車站公園」今天揭牌，交通部長林佳龍出席肯定地方推展觀光用心，被問到南鐵地下化最後工程因地主不願放棄恐致工程延宕，他說，南鐵地下化是台南市民殷殷期待重大建設，還有2個月緩衝時間，不管已切結或待溝通，鐵道局會在這個期間努力完成。

交通部長林佳龍被問到南鐵案進度，他說，還有2個月緩衝時間，鐵道局會在這個期間努力完成。(曹婷婷攝)

林佳龍今天8點出席牛稠子車站公園揭牌開幕，他說，今天非常高興回到老婆的娘家，針對日前南鐵最後1戶拒拆遷戶抗爭，交通部的立場時，他說，台南鐵路地下化是地方殷殷期盼的建設，需要土地徵收使用，政府抱著感恩的心，感謝所有地主，部分有不同意見也做好溝通，一定要兼顧法理情，最後5戶大部分簽署同意、配合拆遷，他代表交通部鐵道局表達感謝。

至於仍有民眾堅持不拆遷，他強調，仍有2個月緩衝時間，不管是已經切結拆遷或者還需要溝通，鐵道局都會繼續在這段期間努力完成，也重申政府很感謝住戶的配合。

(中時 )