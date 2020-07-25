北市建管處人員涉嫌收賄，涉案承辦人員曾華崇輕生，北市府昨稱曾的家屬因社會輿論氛圍未審先判，造成很大壓力，外界質疑市府的說法是在甩鍋，台北市長柯文哲25日表示，家屬的感受是最真實的，長官還是有督導責任。

北市都發局長黃景茂昨出面說明，曾華崇的家屬認為近來社會輿論氛圍就是未審先判，司法調查還沒有出爐，但已造成很大壓力，這樣的說法遭質疑市府甩鍋給外界，自己都沒有責任。

柯文哲今早出席環南市場開幕指出，市府當然有責任，作為長官還是有督導責任，但很多東西叫積弊已深，也不是1天可以改掉，所以他也不想在這地方再講太多，但從大彎北段、內湖五期、力行路到社子島、關渡平原，台北市到處都有違建，這些也不是一天可以解決掉。

他說，相信台北市還是在進步的方向前進，而且到了第二任期整個進步更快，像今天市場改建，其實這是一期，後面還有二期繼續在趕工，當然是這樣，有一天全部做好，攤商移到一樓作業，其實還景整齊清潔還是持續在改善。

至於柯文哲日前在市政會議要求未來再發生類似弊案將採「連坐法」，今柯被問及連坐法是否調整，柯文哲強調，清廉勤政是執政的基本要求，本來也不應該要拿出來作為特別去當宣傳，就好像市場整齊乾淨是基本要求，只是很不幸台灣終究還不是一個現代化的國家，所以常常在國家進步過程中，有時候還是要用比較強硬的手段去處理我們要解決的問題。

柯文哲強調，連坐法是長官的行政權，就好像長官對自己的管理要更要負責任。

(中時 )