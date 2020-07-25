台南市仁德區「牛稠子車站公園」今天揭牌。（曹婷婷攝）

號稱沒有火車經過的台南市仁德區「牛稠子車站公園」，近期成為網美拍照熱點，今天正式揭牌，包括交通部長林佳龍、內政部政務次長陳宗彥、立委陳亭妃、王定宇和議長郭信良及多位議員都專程出席揭牌儀式。交通部長林佳龍肯定地方推展觀光用心，他致詞說，「一開始以為是哪個鐵路局車站公園，竟是地方自己打造特色公園。」

牛稠子車站公園號稱是沒有火車會經過的公園，在網路吸引不少網友打卡拍照，受到關注，林佳龍推崇，聽說這是一座網美公園，網路上引起許多討論和關注，他親自來看，訝異這一座不隸屬鐵道局的車站鐵道公園，從無到有都是里長、里民一起共同催生，大家對於地方觀光很用心，也看到成果。

他強調，交通部也負責觀光業務，現在正大力推動安心旅遊，尤其台灣最重要的就是觀光立國，一切都要為觀光服務，觀光就是領頭羊，「交通部應該改成交通觀光部」，也提到因疫情出入境管制造成不便，但台灣在防疫引以為榮，交通部也會把國內觀光持續做好。

「牛稠子車站公園」被網友跟「台版灌籃高手平交道」、台東太麻里車站相提並論，在網路掀起一股熱潮，成為台南熱門景點。 成功里長鄭晴而說，催生社區自造專屬特色景點，目的是活絡社區小販經濟 ，暴紅是意外收穫。

牛稠子車站公園設施包括火車站月台、鐵軌、平交道柵欄、候車亭 等，幾乎跟一般車站無異，遊客打趣「頭一回在鐵軌拍照，不怕被罰 」，鄭晴而也設計大紅囍字、老電影海報等元素，後續還會有古早味 「佳美雜貨店」問世，期待開創專屬社區的庶民經濟。

配合車站公園揭幕，成功里長鄭晴而說，前600名民眾將贈送，用車站公園設計的郵票丶鑰匙圈丶明信片丶 並可當場體驗用（車站公園）專屬的郵戳丶 現場書寫明信片寄出。今天上午也有不少民眾專程來朝聖，一位從關廟來的民眾說，之前路過拍照覺得好美，怎麼拍怎麼美。

(中時 )