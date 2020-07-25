高雄前副市長葉匡時自從卸任職務後，很少出現在媒體，他也在臉書更新個人簡介，自嘲「開始在無業遊民的新工作」，也在本月中提到動手術處理眼睛白內障問題，並曬出右眼貼著砂布的「獨眼龍」照片，而他昨日則曬出數張照片，且右眼紗布已經拆掉，讓不少網友都紛紛湧進留言「好高興看到您眼睛恢復的很好」。

葉匡時在本月16日在臉書貼出右眼貼著紗布的照片，表示「剛做了白內障手術 ，期待再放光明。」不少網友紛紛祝福早日康復，身體也要更健康喔。而昨(24日)他則在臉書曬出和前立委楊玉欣合體的照片，提到楊玉欣致力於「病人自主權利法」的制定與推動，約在一家非常有特色的藝品店分享她推動病人自主的經歷，非常令人感佩，大家應該一起關心病人自主權利議題。

而照片曝光後，由於葉匡時右眼紗布已拆除，不少網友則是紛紛關心並留言寫下，「好高興看到您眼睛恢復的很好，要多保重唷！好想念您們正能量的市府團隊」、「除了懷念你在高雄的日子，更是無限感激你為高雄的付出，請多保重」、「副市長好」。

另外，還有網友也紛紛貼心提醒葉匡時，「建議您戴太陽眼鏡保養喔！紫外線太強了」、「白内障開完刀，—定要戴太陽眼鏡哦」，也有人詢問葉匡時，「眼睛都OK了嗎？」對此，葉匡時也現身回應，「YES」。

(中時新聞網)