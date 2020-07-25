1名76歲的趙姓老伯日前外出理髮欲返家時，一時忘記自己將車輛停在何處，情急之下求助警方幫忙找車，警方立即展開協助卻沒有找到車輛。翌日1位民眾向派出所報案，稱自家門口遭車輛擋住無法出入，派出所員警到場時；細心的警大實習生想起該車輛車號與老伯的失車相符，才順利助老伯尋回愛車。

警方指出，趙姓老伯日前匆忙跑進中市警第六分局協和派出所，稱自己前往中工二路理髮後，一時忘記將車輛停在何處，希望警方能幫忙；警方立即通報線上巡邏網加強尋找，但因為老伯無法確定自己車輛停放的位置，當晚搜尋結果一無所獲。

隔日協和派出所接獲民眾通報有車輛擋住出入口，巡邏員警前往查處時，細心的警大實習生張哲瑋，馬上認出擋住車輛的車號正是老伯遺失的車輛，經核對無誤後；員警通知老伯前來領取車輛，趙姓老伯相當感謝警方的幫忙，也大讚實習生張哲瑋記憶力超群。

警方提醒，民眾駕駛車輛外出應注意車輛停放位置是否有違規之疑慮，若擔心忘記車輛停放位置；可以使用手機將車輛所在位置拍照定位，不慎忘記停放位置時，才能有跡可循。

(中時 )