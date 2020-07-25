美國國務卿蓬佩奧美西時間23日在加州尼克森總統圖書館發表題為「共產中國與自由世界的未來」的演說。美國之音報導，美中關係專家包道格分析，這場演講相當於宣告美國與中國的接觸模式正式結束，美中進入敵對關係。

卡內基國際和平基金會副總裁包道格(Douglas Paal)分析，這場演講有三個重要看點：「第一，美國與中國的接觸模式相當於正式結束，我們現在進入了非常敵對的關係。第二，宣告了對中國的敵對和不信任，將里根1980年與蘇聯打交道時的名言『信任但要覈實』，修改為『不信任而且要覈實』。第三，我認為這場演講旨在引起中國的回應，以在政治上增強美國對中國的敵對情緒，並幫助救援特朗普總統11月前的競選活動。」

斯坦福大學胡佛研究院高級研究員戴雅門（Larry Diamond）分析，美國看清了大陸政府與日俱增的野心和不尊重國際准則的行徑。美國朝著這個方向制定政策應對，將以更加警惕、質疑、堅決和謹慎的態度應對大陸。

戴雅門說：「我認為美中關係正朝著雙方各有堅持的方向發展。美國的政策是在回應中國一直以來的行為，中國對鄰國和世界民主價值，與日劇增地欺凌、挑釁和採取敵對姿態。他們的行為是不可接受的。我認為這些官員的演說反映了美國國會裡相當一致的立場，那就是美國不會再容忍了。」

蘭德公司中國問題專家蒂莫西·希思（Timothy Heath）表示，美國對大陸採取更強硬的態度並不令人意外：「自小布希總統以來，美國對華立場就逐漸強硬，這是一個長期趨勢。我認為最終歸因於以下事實：國家力量差距在縮小，真正的競爭在展開。」

蓬佩奧是繼國家安全顧問歐布萊恩、聯調局局長克里斯托弗·雷和司法部長巴爾後，最近一位就大陸問題發表講話的美國高級官員。包道格表示，從多位美國高官發表講話、關閉休士頓領事館以及限制簽證等層面看來，川普總統在向選民發出信號：「我認為這是有意的一系列行動，旨在向美國選民傳遞一個信息，那就是川普不會被中國愚弄。民調也一再表明選民對中國持非常懷疑的態度。」

希思指出，民主黨、共和黨兩黨都支持對大陸採取強硬路線，特別是在智慧財產權盜竊和大陸對香港的態度等具體問題上，這可能預示著今後對華政策的走向：「總統候選人拜登對中國表達了非常強硬的立場，再次表達了兩黨對中國的關注。因此，我預計無論誰贏得大選，都能看到川普政府的立場持續下去。」

包道格認為，美陸緊張關係可能進一步加劇。美國需評估可能隨之增加的國防開支、貿易成本、技術損失，保護美國利益。

戴雅門說，美陸緊張關係升級無可避免，但他不希望看到冷戰或熱戰出現，但這並非由美國單方面決定，也取決於大陸的態度。而美國需採取堅定而直接的姿態捍衛自由，保護包括香港、台灣等地的自由民主不受大陸破壞。

戴雅門說：「我認為我們正進入一個趨於深化的衝突軌跡，越來越多的冷戰特性出現。如果中國繼續依舊行事、我們可以比較準確地設定他們在休斯頓領館做的事情，那很抱歉，他們必須為這些行為承擔後果。如果他們打算在舊金山繼續這麼做，那也許舊金山領館必須成為下一個目標。我想對中國說，你們從中遭受的損失會比我們要多得多，因為和我們對你們在美國的外交官工作的限制相比，你們對我們在中國的外交官工作的限制要強烈得多。」

(中時 )