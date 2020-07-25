前陣子遭到停職的ESPN大牌記者「沃神」沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)回歸，雖然很多NBA球星聲援「放了他#FreeWoj」，他仍被停職滿兩周才重返崗位。沃洛納斯基是ESPN的愛將，他除了損失兩周薪資，公司也不會對他怎樣。

髒話辱罵參議員的事件於本月10日爆發，沃洛納斯基公開道歉後始終不發一語。美媒《紐約郵報》24日專訪，沃神表示：「我很後悔送出那封信，我以前從未那樣做，但我做了而且很後悔。我尊重他們(ESPN)的處置，做這種事不可能沒有後果。」

身為美國職籃有名的爆料天王，沃洛納斯基說：「我最喜歡報導新聞，我以此為傲，我也最不希望自己變成新聞。」沃洛納斯基先前效力美媒《雅虎體育》，後來被挖角到ESPN，這是他生平首次被停職，但不是首度捲入政治事件。

去年10月火箭總管莫瑞(Daryl Morey)推文挺香港，沃洛納斯基給該文按讚，他的節目《沃神來了》遭到陸商騰訊下架，他表示會繼續報導NBA與大陸的新聞。後來美國參議員霍利(Josh Hawley)質疑NBA為何不挺香港，沃洛納斯基又寫信辱罵霍利，引爆停職風波。兩次事件都涉及香港、大陸、NBA的關係，究竟他是幫哪一邊的？無論如何，沃洛納斯基拒絕再評論此事，他復工後前往奧蘭多參與NBA復賽。

(中時新聞網)