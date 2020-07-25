火箭與衛冕軍暴龍25日進行首場熱身賽，儘管「大鬍子」哈登展現聯盟得分王氣勢，貢獻24分、10助攻，剛從新冠肺炎痊癒的「忍者龜」韋斯布魯克也先發上場拿下10分、9籃板，火箭仍以83比94遭到暴龍修理，幸好這僅是熱身賽！

光在首節，哈登與韋斯布魯克就攜手攻下18分，不僅哈登的後撤步三分球超準，韋斯布魯克也宛如沒感染過新冠一樣神勇，也讓火箭始終保持領先，但打到末節，火箭總教練丹托尼決定讓哈登、韋斯布魯克下場休息，場上局面頓時改變。

火箭的板凳陣容明顯還沒做好準備，末節一開始，就被暴龍打出誇張14比1攻勢，暴龍不僅追上，甚至反而取得兩位數領先，也讓哈登、韋斯布魯克兩人坐在板凳席上完全呆住，火箭最後在第4節只拿10分，進攻火力明顯徹底當機。

畢竟暴龍很想拿下這場熱身賽勝利，來替自家總教練納斯慶祝他的53歲生日，全隊表現最好的是先發中鋒伊巴卡，他拿18分、3籃板及2助攻，泰倫斯戴維斯也有15分進帳，席亞卡13分、5籃板，鮑威爾12分，羅瑞11分、4助攻。

(中時 )