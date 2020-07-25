劉樂妍被帝吧點名。（圖／翻攝自帝吧官微微博）

劉樂妍回覆帝吧。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍日前在微博分享住在恩施市的家人傳給她淹水的影片，「請國家救救我的家人吧。恩施今年災情嚴重，恩施被淹沒了！」引來帝吧官微回應：「你這是瞎嚷嚷啥呢？洪災這麼大國家早都在行動救災了，還用得著你在那喊？」

帝吧官微先前點名劉樂妍自曝老家遇到洪水災難的影片，反批她在「瞎嚷嚷」，又指：「現在出名了，外網都在說你劉樂妍『老家在三峽大壩旁，哭求救救家人』，順帶又把大陸黑一遍，你這是圖啥呢，能不能告訴大家？」

不久又有媒體報導，劉樂妍因此被帝吧「出征」，帝吧澄清：「我們可沒有搞什麼『出征』，只是希望你作為公眾人物不要大驚小怪被人拿去做文章，大家都在好心好意的提醒啊」，對此，劉樂妍也喊冤說：「我從來也沒提到『三峽大壩』這幾個字，這些全部都是他們在新聞上自己加上去的，跟我什麼關係呀？」並指自己有憑有據，也有放上家人錄音，確定恩施是淹大水，絕無造謠。

見此，微博網友回說：「別惹帝吧姑娘你惹不起『帝吧出征寸草不生』聽說過嗎？」、「帝吧這個有點傻，被綠媒玩弄了」、「大家不要中了離間計」、「帝吧和你都是自己人，别吵架」，劉樂妍則回說：「不是重點，是我們也沒吵架，他也沒出征。他沒『出征』，我也沒說『三峽大壩』。這些話都不是我們說的呀！！」

(中時新聞網)