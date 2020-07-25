四大超商外送布局（製表／劉馥瑜）

四大超商外送戰局持續升溫！日前傳出跟foodpanda（空腹熊貓）合作測試外送服務的7-ELEVEN，證實今年7月正式跟foodpanda合作，目前已在雙北地區超過200家門市，提供包括常溫飲料、冷藏飲料、麵包、零食、鮮食、微波食品、CITY CAFE等逾200項商品，24小時外送服務！

至此，四大超商已全數在foodpanda平台上線。全家更預計8月底要擴大到1,000店，萊爾富則預計年底全店導入，儘管7-ELEVEN並未喊出外送門市拓展目標，但從另外三家超商經驗來看，一旦服務上線後擴充速度都相當快。而在龍頭小七正式加入之後，四大超商的外送之爭也將進入新的局面，後續發展備受關注。

超商外送戰局從2019年開始加溫，剛好跟外送平台在台灣火紅的時間不謀而合。一方面，超商想藉由外送擴大營運戰線，作為店舖商圈的延伸，搶攻宅經濟；另一方面，外送平台也想拓展餐飲以外的「零售」外送市場，且超商24小時營業特性，剛好可弭平餐飲業者營業時段以外的缺口，雙方一拍即合。

從四大超商外送布局來看，最早跟外送平台合作展開測試的是全家，2018年11月攜手honestbee，2019年9月攜手Uber Eats，分別結束合作後，2020年4月再結盟foodpanda，目前可外送店鋪已快速拓展至850家，覆蓋19個縣市，預計8月底要達到1,000店，擴充速度相當快，目前可外送商品也增加到近500項。

7-ELEVEN在2019年9月跟台灣大車隊旗下「全球快遞」合作，惟該服務受限人工作業居多，且外送時段跟區域（限六都、新竹市區）有一定限制，加上須收取外送服務費等，根據側面了解使用率並不高。隨著另外三家超商都跟國內最大外送平台foodpanda合作，據悉，小七今年5月也在部分直營店展開測試，並於7月正式跟熊貓合作。

7-ELEVEN表示，跟熊貓合作是為了拓展不同客群與營業模式，持續架構「被消費者依賴的服務平台」，目前可外送商品有200多種，未來將依照各門市商圈需求增加品項；全球快遞部分也將持續合作，提供多元服務。

萊爾富今年1月跟熊貓合作，迄今已有757家門市提供外送服務，可外送商品也增至600項，是目前四大超商最多者，預計年底前外送服務將擴大導入全門市。OK超商也有近500間指定門市跟熊貓合作，可外送商品近200項，觀察近期外送熱銷品項以咖啡、哈燒熱點（炸雞、酥餅、蛋塔）為主，再者是飲料跟零食。

(工商 )