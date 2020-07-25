威力彩連續47摃，台灣彩券公司預估下一期7月27日可銷售18億元，若一注獨得，頭獎累積獎金上看31億元，將創史上新高。星座專家艾菲爾在《命運好好玩》預測十二星座一周（7月25日至31日）運勢，感情最旺的是雙子座，工作最旺的是金牛座，至於財運最旺，適合買彩券試試手氣的，則是巨蟹座。
射手座：面臨財務壓力，需要用到錢的部分都必須要格外小心。
天蠍座：和鄰居間的問題與矛盾增加，住屋品質被影響。
獅子座：健康運偏弱，被天氣太熱而影響。
雙魚座：夏季輕鬆愉快出遊，可提升運氣。
牡羊座：生活態度積極，各種事情都能按照計畫來順利進行。
處女座：親子關係、夫妻關係都相當和諧。
水瓶座：本周生活安穩，相當幸福。
摩羯座：感情增溫，有新戀情的摩羯可以增加互動。
天秤座：工作上可以遇到貴人，就連當網紅都能獲得粉絲的支持。
巨蟹座：股票即將賺錢。
雙子座：新的另一半出現。
金牛座：有宏圖大展的好運氣。
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(中時新聞網)
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