中暑有分為兩種，其中僅陽暑可以刮痧。（圖／王緯迪醫師提供）

最近幾日飆高溫，一到室外就熱到不行，中醫師王緯迪分享，有許多民眾中暑就醫，希望能刮痧緩解，但其實中暑又分成兩種類型，陽暑會出現發熱、口渴和呼吸急促的熱衰竭症狀，此種情況就可用刮痧來幫助緩解。

王緯迪分享，最近日頭炎熱，暑氣旺盛，許多患者因為中暑來看診，希望能夠透過刮痧來緩解症狀，不過中暑的治療方式，應該按照中暑的類型來決定，並不是每一種都適合刮痧的。

王緯迪表示，中暑分成兩類，「陽暑」多是戶外太熱、曬太陽和水分補充不足而導致，會出現身體發熱、頭暈、口渴和呼吸急促等熱衰竭症狀；「陰暑」則是長時間在室內吹冷氣、喝冰飲，造成血管收縮，皮膚無法出汗所致，症狀有無汗、頭痛和噁心等類似感冒的症狀。

王緯迪指出，其中「刮痧」能緩解的是陽暑，此外，刮痧也須注意順序，要由上往下、由內而外，沿著脖子、肩膀、背部，督脈到膽經，且刮完後身體會排汗，記得喝杯溫水補充水份，陰暑則可透過食療來解暑，建議可吃幫助身體排汗、解寒氣的食品，但若真的不舒服，還是要盡快就醫為上。

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(中時新聞網)