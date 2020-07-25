各地郵局今天正常營業上班，不分身份證單雙號，所有民眾皆可去郵局購入紙本振興三倍券，記得攜帶健保卡、現金1000元及口罩，幫忙代領的人還需要加帶自己的身分證。

中華郵政網站表示，原本周六就有營業的郵局，營業時間由原上午9點至中午12點，拉長至下午5點。中午前維持原營業項目，以及發放三倍券，中午過後專辦三倍券業務。其他郵局則是上午9點至下午5點全天發放三倍劵。

而琉球郵局及南澳郵局營業時間則是上午8點至下午4點，部分1、2人郵局，中午休息暫停營業1小時。

●要帶什麼到郵局領取三倍券？

健保卡，沒有健保卡的人帶身分證、經外交部認定之證件或居留證等身分證明文件，以及1,000元現金至郵局領取。領取時間為7月15日至12月31日。

●可幫親友代領振興三倍券嗎？

可以，1人最多領取5份，除帶健保卡，且代領人要出示自己的身分證並繳交1,000元，不須填寫委託書。放初期可能人潮較多，可利用7月18日、25日兩個周六的營業時間辦理。

●為什麼要憑健保卡領取三倍券？

拿健保卡領取，以利郵局透過健保卡元件讀取卡片內證號、姓名及相關元件，即時連線至健保署、關貿取驗簽章、辨識身分，並確認領券資格。

●健保卡遺失、毀損了怎麼領三倍券？

請先去健保署換卡，再拿健保卡至郵局領取振興三倍券。

●外籍移工、看護工、僑生，可以領嗎？

不可以。外籍勞工、看護工、僑生不可以領振興三倍券。

●弱勢民眾享有什麼優惠？

符合弱勢資格者，政府將直接匯入1,000元到其帳戶，供領用振興三倍券或數位綁定。

●我遺失了振興三倍券可以補發嗎？

不可以。振興三倍券遺失、毀損、被竊、被盜，郵局不予補發，請自行妥善保管。

●已經網路預約了，要如何更改預約時間？

直接重新預約即可，重新預約成功後，前筆預約即失效。

●我上次預約5筆證號，但我僅需要修改其中3筆為其他日期，該怎麼辦?

請直接以「零星預約」重新預約該3筆即可，其他2筆預約資料不會更動。

●如果已經預約但過號了該怎麼辦？

考量預約作業為事先預約，請您於預約時間內到局領取，若已過號須重新抽取現場號碼牌等候，或請另預約其他日期領取。

●可以預約星光郵局或夜間郵局嗎？

預約時段只開放至17:00，請選擇其他有開放預約的郵局及時段。

(中時新聞網)