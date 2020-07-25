新冠肺炎國內疫情已趨緩，為了協助各產業盡速恢復，行政院推出振興三倍券，包括18歲以下民眾在內，只要是國人皆可領取，但據兒福聯盟調查發現，63.4％並沒有事先與孩子討論振興券的用途，有8.3％的學生表示「家長會把券全部拿走」。

該調查也指出，有13.3％的學生反映家長「取走部份三倍券」，12.3％學生表示自己可以全拿。兒盟表示，許多家長還未與孩子溝通振興券的用途，有些甚至直接拿走，這對於已有金錢觀念又進入青春期的孩子而言，無疑會成為親子衝突的導火線。

調查發現，85％的青少年對於振興券的使用已經有一些想法，45.4％學生想購買生活用品，做為娛樂消費使用則有13.9％。

兒盟表示，振興券3千元對孩子而言算是一筆不少的收入，再加上各部會加碼的各種券紛紛出爐，實在考驗家長與兒少溝通金錢運用的智慧。家長不妨靜下心來，試著與孩子雙向、開放地溝通使用方式，多傾聽彼此意見與期待，設身處地為對方著想，再共同討論出最後決定。

當父母碰到疑問或教養上的挑戰時，可以在每週一至週五下午2點至5點，撥打兒盟親職諮詢專線：0800-532-880。

本次調查時間為2020年06月11日至07月09日，總計抽出30所國中、高中學校共發出1702份問卷，並篩選出990份有效學生樣本。

(中時 )