國民黨立委占領議場，民進黨立委16日傍晚進場排除，藍綠雙方爆發衝突，藍委陳玉珍(中戴帽者)堅持到最後一刻，才被綠委拉走。(黃世麒攝)

日前為了監院人事名單，立法院上演藍綠大戰，國民黨立委陳玉珍一戰成名，手抓林昶佐褲頭、大喊「我的佳濱」等也引發熱議，而先前「萬安緊抱」事件也再度被拿出來討論。對於立院「重裝備」，陳玉珍特別分享在金門軍訓的經驗，除打靶、丟手榴彈，還要進毒氣室。

陳玉珍日前在《2020聚焦關鍵》節目中表示，先前李進勇人事案，大家看到「萬安緊抱」的鏡頭，感覺好像抱著蔣萬安過得很舒服的日子，事實上當時也被打，在地上被搥得很慘，所以預料到這次戰情會很激烈，要做一些防護措施，才不會受傷。

有了上次被搥的慘痛經驗，陳玉珍這次準備了防護衣，也可以保護腰部，單車安全帽是避免頭部受傷，機車防摔手套則可以防磨、防摔，去年沒有經驗徒手握主席台麥克風，被拉的時候很容易割到，就會守不久、撐不久，而因費鴻泰遭割傷韌帶手術，需復健3個月，因此還特別準備長版手套。

陳玉珍因為近視高達1千度，護目鏡的用途就是防止過程中眼鏡被摘掉或破掉。去年因被打到小腿整個瘀青，到台大看醫生時醫生還以為她被家暴，因此這次也有特別保護小腿。衝突過程中可能會被踢、被踩，鞋子則準備工人的工作鞋。

主持人問到之後還會有什麼「重裝備」？陳玉珍強調，這些都是保護自己的一般防護具，「步槍才是重裝備」、「手榴彈才是重裝備」，但也強調不是要帶進立院，要大家不要誤會。

陳玉珍提到，自己10幾歲時要接受軍訓，行軍10幾公里再爬上山，還要一邊唱軍歌，丟手榴彈，還分享自己拿過全金門縣丟鉛球第三名，讓一旁的男來賓都拍手叫好，驚呼連連，另外也要打靶、進毒氣室，李正皓還笑說「委員你是不是走到特種部隊，走錯棚」。

陳玉珍也在臉書寫道，特別用這個機會向全國同胞介紹了金門戰地政務時期男女皆兵，受軍事訓練的特色，希望大家可以更了解 金門人的堅毅精神，也會用這份精神，繼續與國民黨的同志們並肩作戰，無論在金門的灘頭，還是立法院的案頭，都繼續捍衛中華民國的民主價值！

(中時新聞網)