「台中好禮協會」舉辦新、舊任理事長交接典禮，「鯊魚挑嘴」營運長鄭人豪（中）榮任第五屆理事長。（馮惠宜攝）

送禮是傳遞「愛」最直接的表達！ 熱情的台中人，除了要禮貌周到之外，透過伴手禮，更能迅速拉近彼此之間的距離！ 由台中市政府所舉辦「台中市十大伴手禮」得獎業者所組而成之民間團體「台中好禮協會」，日前舉辦新、舊任理事長交接典禮，「鯊魚挑嘴」營運長鄭人豪也榮任第五屆理事長。

鄭人豪表示：「前四任理事長將會務辦得可圈可點並打下深厚的基礎，尤其是上一屆理事長陳順彰更是大家永遠的學習的典範」！未來協會將舉辦更多的跨業結盟，並積極整合台中市各界資源並進行橫向串聯，包含：台中律師公會、台中連鎖加盟協會、醫療體系、飯店旅遊體系、各商圈及農會體系等﹍，將帶領會員與不同領域相互結合，產出一加一大於二的效益，致力將協會打造成為「台中精品協會」！期許將來深耕台灣、並在國際舞台發光發熱！

台中好禮涵蓋產業廣泛，包含精品特色伴手禮、地方創意美食、文化傳承工藝…等多樣類別，協會各業者平時專心於各自的產業研究發展、除了提升產品品質外，也勇於突破創新，推陳出新，透過好禮協會這個平台，未來將持續整合台中在地好禮品牌業者，共同推廣臺中市特色伴手禮文化，朝向更精緻的方向邁進。

(中時 )