桃園市昨新增1例本土登革熱病例，是1名60多歲女性，為日前公布首例男性本土個案的母親，初步研判為一起群聚事件。對此，有網友好奇為什麼桃園有事，反而中南部沒事？

疾管署昨（24日）公布桃園市桃園區長安里新增1例本土登革熱病例，為一名60多歲女性，為日前公布首例男性本土個案的母親，感染個案近期無國外旅遊史，活動地以桃園市及桃園的住家及工作地點為主，但首例本土個案即兒子曾於7月11日至母親家探視，初步研判為一起群聚事件，將進一步調查以釐清感染源。

對此，王浩宇也在臉書發文表示，「桃園爆發登革熱群聚 首名媽媽患者也染病」，請大家幫忙清除積水，避免蚊蟲孳生。不過，有網友就好奇在底下留言：「怎麼這次中南部沒事桃園反而出現」？

王浩宇臉書。（摘自王浩宇臉書）

網友留言。（摘自王浩宇臉書）

據《中國時報》報導，高雄市長楊明洲代理高雄市長時，就特別對在場局處副首長喊話「上緊發條、不要讓末梢神經麻痺」，要求環境清潔、渠道河川整治都不能放鬆，守住基本功。楊明洲更表示，新冠肺炎、登革熱、漢他病毒將是高市三大挑戰，楊明州也委請經發局、環保局加強公有市場及各地區的清潔工作來預防。

不過，前高雄市長韓國瑜在防範登革熱上也是有所貢獻。《中國時報》報導，韓國瑜在2019年3月訂定每周三為「反登革熱日」，雖然高市在2020年2月爆發4例境外移入登革熱個案，韓國瑜率隊大誓師，並前往去年疫情熱區三民區金獅湖市場進行示範漂白水消毒及孳生源檢查，希望全面防堵登革熱疫情擴散。

前高雄市長韓國瑜（中）今天與高市衛生局長林立人（右）、經發局副局長高鎮遠（左）共同示範調製漂白水及清水作為消毒水。（柯宗緯攝）

在台南方面，台南市今年迄已有5起境外移入，雖較去年同期少，但鑒於近期多雨，且安南區、仁德區監測病媒蚊陽性率居高不下，衛生局、環保局近期加強孳清。台南市政府嚴陣以待，要求安南區加強動員孳清、提高監測人力，衛生局統計，截至6月12日開出175張罰單，安南區50張居冠；鑒於去年台南登革熱一度拉警報，市長黃偉哲喊出今年本土零確診目標，籲市民提高警覺。

台南市長黃偉哲親自率隊到去年曾因登革熱疫情而封市配合噴藥的中西區東菜市，示範超前部署投藥、孳清。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

(中時新聞網)