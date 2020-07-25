疫情關係不能出國，大家選擇「假性出國」，人潮灌爆澎湖，導致當地居民日常生活受到影響，除了買早餐要排隊1.5小時、機車瀑布以及水壓不足等，甚至一度傳出缺水，僅能靠買水過日子。針對缺水問題，水利署回應了。

澎湖因近期觀光人潮湧入，造成馬公市北辰市場部分居民無自來水可用。對此水利署指出，經洽台水公司表示該地區屬早期發展社區，自來水管線口徑較小，又近期澎湖遊客增加，於尖峰用水時段影響局部地區正常供水。

澎湖郊外大塞車。（圖／翻攝澎湖大網聚）

為改善前述少部分用戶供水不穩事宜，台水公司除已緊急調整該區域管線閥門及輸水壓力，適時增加當地供水總量外，並將由專人瞭解個別用戶原因及協助改善，若有必要時亦會指派水車協助提供生活用水；至於長期改善方案，已研議透過汰換管線方式來改善當地供水系統，期維持居民日常用水穩定。

水利署表示，因應澎湖地區未來產業及觀光發展用水需求，已推動馬公第二海淡廠二期6000噸、七美海淡廠900噸與吉貝海淡廠600噸等三座海淡廠，並將分別於2022及2023年完成，有助澎湖地區整體水源調配供應及供水更加穩定無虞。

由於花火節加上暑假遊客爆增，澎湖馬公地區每日供水量達到2.9萬噸，較往年的2.5萬噸增加2成；然而水庫儲水量目前僅剩44%，自來水公司預估8月就會見底。對此水利署表示，惟澎湖成功、興仁及東衛等3座主要水庫總蓄水量尚有83萬噸，加上馬公第一、二海淡廠目前出水量每日1.8萬噸，尚有保留備載出水能力每日0.6萬噸，在湖庫水、海淡水及地下水互相調度支援下，評估整體供水至9月底前均可穩定供應。

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(中時新聞網)