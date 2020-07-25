正值大陸南方暴雨連連、水患四起，讓眾人關注長江三峽大壩安全性之際，素有「三峽大壩之父」之父之稱的三峽大壩總工程師鄭守仁24日病逝於武漢，享壽81歲。

據陸媒《光明日報》報導，曾在1994年至2017年任長江水利委員會總工程師兼三峽工程設計代表局局長的鄭守仁，自1994年起負責三峽工程設計，他長駐施工現場，及時解決許多與設計有關的技術難題，為葛洲壩工程大江截流及圍堰設計施工、隔河岩工程品質優良、提前一年發電和三峽工程設計、施工作出了貢獻。

鄭守仁先後榮獲國家科技進步特等獎、一等獎，國際大壩委員會終身成就獎等17項省部級以上獎勵，然後將各種獎金、稿費、講課費等80多萬元，捐獻於公益事業。他曾表示，「作為一名水利人，能參與三峽工程是最大的幸福。只要三峽工程需要我一天，我就在這裡堅守一天」，並於2019年被授予「最美奮鬥者」稱號。

至於近期三峽大壩「潰壩說」不斷，三峽集團流域樞紐管理中心負責人接受陸官媒專訪時表示，三峽工程不是有些人想象的那麼「脆弱」、不堪一擊的；製造三峽大壩「變形」，有「潰壩風險」等謠言，是危言聳聽。

(中時新聞網)