英特爾23日（周四）表示，7奈米晶片技術出現「重大瑕疵，生產進度將延後6個月，同時也考慮外代工，外資直指有利台積電接單，繼之前里昂將台積電目標價一舉喊上500元後，摩根士丹利（大摩）更狂，認為台積電後市股價有上看530元潛力，為市場最樂觀的預期。

英特爾拋出延後7奈米產出的利空消息，震撼半導體業界，造成幾家歡樂幾家，英特爾股價周五暴跌16.24%，競爭對手超微（AMD）則狂噴16.50%，而市場認為英特爾委外代工，台積電可望受惠，也帶動台積電在美掛牌的ADR暴衝9.69%。

摩根士丹利分析，英特爾首批7奈米CPU，要到2022年底或2023年初才能出貨，數據中心晶片則預計在2023年上半年開始出貨，比台積電3奈米預估2022年下半年量產還要晚，若英特爾委外代工，對台積電是大利多，儘管重申「加碼」評等，目標價維持408元，但未來股價表現，最樂觀預期上看530元。

目前外資圈中，里昂給予台積電目標價500元最高，其他美銀美林410元、高盛440元、匯豐460元、花旗408元；而本土券商包括元大、凱基、富邦也同樣上調台積電目標價400元以上。

(中時新聞網)