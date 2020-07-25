多倫多藍鳥先前被加拿大政府拒絕在該國境內開季，此後球團也四處尋覓新賽季主場的地點，但卻四處碰壁；根據最新消息指出，藍鳥尋覓新主場未果，因此選定位於紐約州水牛城（Buffalo）3A球場打主場比賽，不過這裡卻被球員認為是「最差選擇」。

藍鳥陣中外野手葛里奇克（RandalGrichuk）先前表示，球員被告知有可能在巴爾的摩金鶯、匹茲堡海盜主場，或是水牛城（Buffalo）3A球場進行主場比賽，當時葛里奇克也提到，球員們都表示想在大聯盟等級的球場比賽，因為這樣就能享有一些只會在高級球場出現的設備，像是冷熱水浴池以及較為新穎的重訓室。

葛里奇克當時說：「我們聽說過水牛城，巴爾的摩和匹茲堡也都有可能，到目前為止，我都沒有聽到一個確切的地點，目前都不確定，這件事發現在開幕戰前夕真的太瘋狂，幸運地是我們開季要先去客場作戰，但沒錯，這就是我們所聽到的，可能在巴爾的摩、匹茲堡，最糟的情況是水牛城。」

據《ESPN》報導，被賓州政府拒絕與海盜共用球場後，藍鳥稍早宣布，2020年球季將會使用位於水牛城的「薩林球場」（Sahlen Field）作為球隊暫時的主球場，不過為了讓這座小聯盟球場設施滿足大聯盟比賽標準以及新冠肺炎相關安全要求，藍鳥本季頭兩場面對華盛頓國民的主場比賽，將會移師客隊球場進行。

藍鳥總裁夏皮羅（Mark Shapiro）表示，這座球場必須翻新，包含休息室得擴大以維持社交距離，球場燈光不符標準也需要升級，而球團也將承擔所有費用，不僅如此，球團還打算聯繫NHL水牛城軍刀隊，詢問他們可否借用一些設施。

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(中時新聞網)