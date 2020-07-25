國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁，碩士論文抄襲風波爆發後，持續引發外界關注。對此，國民黨「學霸」立委陳玉珍，更贊成全面普查政治人物的論文，給大家警惕。另一名同黨立委林為洲則說，談到學位，他很有感，不過，多年過去，他認為「從工作中學習，比學位重要，這是我後來的心得。」

擁有台大、大陸北大、日本九州大學、哈佛大學名校學位的陳玉珍表示，社會上有「萬般皆下品，唯有讀書高」的想法，導致很多政治人物「洗學歷」，只是在職專班學生以職場表現取勝，可檢討有無撰寫學術論文的必要性。

對此，林為洲則說，中央大學中文系畢業後，自己考上台大歷史研所（藝術史組），整整唸了四年，論文寫不出來而放棄，還因此喪失預官資格，當了近兩年大頭兵，「沒能拿學位，總是讓人洩氣。」

林為洲透露，剛開始選舉，還會寫學歷為研究所，又不敢寫碩士，遮遮掩掩，唉，然後，又看到一堆在職專班的碩士、博士，很不服氣...，不過多年下來，早已心平，因為他已懂得從工作中學習，比學位重要。

(中時新聞網)