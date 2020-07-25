身為本季復賽爭冠熱門隊伍之一的快艇，最近也發生太多狀況了吧！在貝弗利、哈瑞爾先後因為家庭因素離開奧蘭多隔離賽區，根據《ESPN》記者楊恩米蘇克25日報導，快艇陣中第六人路威廉斯也因家庭因素離隊，但預計很快就能回歸。

路威廉斯隨後發推解釋自己離開奧蘭多的理由，「逝者永存！偉大的老保羅威廉斯。」原來是他的祖父突然過世，讓他必須趕回家裡奔喪，畢竟在他離隊期間必須每天檢測陰性，才有辦法回來奧蘭多接受隔離，看來趕上復賽開打機會不高。

只是快艇一口氣少了3名重要主力，對於復賽後戰況勢必帶來影響，因為路威廉斯、哈瑞爾是快艇相當倚重的板凳暴徒，貝弗利則是快艇先發控衛，且在防守端帶來很大影響力，接下來只能等待3人陸續返回奧蘭多，快艇陣容才能完整。

沒想到快艇前鋒馬可斯莫里斯隨著預告，自己將在今年9月離隊返家迎接兒子的誕生，依據聯盟賽程安排，西區季後賽次輪將於9月1日舉行，西區冠軍賽則在9月15日開打，看來莫里斯勢必會在季後賽關鍵時刻離隊，卻只能算非戰之罪！

(中時 )