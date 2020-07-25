「澳門賭王」何鴻燊5月底病逝，享耆壽98歲，家人於本月10日為何鴻燊舉行大殮出殯。今(25日)媒體報導，隔天便直擊三房之子何猷啟和一名長髮女新歡逛街，近日又拍到兩人同框最後雙雙回到女子香閨，而何猷啟2年前和齊嬌註冊結婚，育有兩女，是否婚變有待當事人說明。

何猷啟是何鴻燊和三房妻子陳婉珍所生之子，「最美千金」何超蓮為他的龍鳳胎姊姊，外型帥氣的何猷啟過去曾傳和鄧紫棋交往，但被他否認，後來他認戀以色列模特兒Angelika，2017年分手，隨即他又傳出和「大陸金融界之花」齊嬌交往，隔年求婚成功，齊嬌受訪時則說喜歡何猷啟的性格，「夠純又夠真」。

最近賭王出殯，媒體捕獲何猷啟帶著齊嬌現身靈堂，據《東網》報導，本月11日媒體拍到何猷啟與一名約20多歲的長髮女子逛街，兩人一開始為避嫌保持距離，後來何猷啟主動幫忙拿戰利品，24日又拍到兩人逛超市，最後一同進入一處大廈，關係令人好奇，對此，當事人都暫無回應。

(中時新聞網)