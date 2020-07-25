基隆市七堵區一名李姓男子，23日開車來回輾壓路旁黑狗，造成黑狗當場慘死，李男甚至下車踹了黑狗，還說「怎麼都不走」。對此，基隆市長林右昌譴責此暴力行為，呼籲大家一起關心身旁動物，讓動物免於虐待傷害。

李男開車行經百福社區附近，竟來回輾壓黑狗致死，現場地面血跡斑斑、慘不忍睹。根據監視器畫面顯示，黑狗當時坐在路邊並沒有亂跑，休旅車右輪先後輾過黑狗身軀，之後倒車再輾壓，接著下車發現奄奄一息的黑狗竟還踹了一腳。

林右昌今（25）日在臉書PO文表示，聽到這個消息感到相當痛心也很驚訝，派出所同仁也傾全所之力，立刻依監視器畫面循線追查到車牌號碼，將兇手逮捕到案，這樣的行為已違反《動保法》，基隆市警局亦已依法函送法辦，最重可判處2年有期徒刑。

林右昌說，毛小孩是我們忠心的夥伴，也是我們最親密的家人，每一個生命都很可貴，官邸也有毛小孩「吉米」，對於飼主們的心情感同深受，台灣社會應該可以更進步、更文明，呼籲大家一起關心身旁動物，讓動物免於虐待傷害，並必須學會了解與尊重，願阿莉（黑狗）安息，願暴力、虐待行為能夠終止，不再發生。

(中時新聞網)