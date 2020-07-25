嘉義市調查站人員到中華電信嘉義營運處搜索。（嘉義地檢署提供）

中華電信嘉義營運處2名林姓及1名黃姓員工，疑與廠商勾結，偽造3筆鋼材採購案，掏空中華電信3500多萬元，嘉義市調查站搜索嘉義營運處、包商公司等多處，傳喚8人，檢方以涉嫌違反證券交易法案聲押3人遭法院飭回，不排除提抗告。

嘉檢檢察官侯德人指揮嘉義市調查站於23日 搜索中華電信嘉義營運處、員工住處、廠商及負責人住處等7處執行搜索，扣得電磁紀錄、行動電話手機、文件等證物，傳喚8名被告到案。

初步了解，中華電信嘉義營運處2名林姓及1名黃姓員工，與2名陳姓、1名廖姓廠商負責人合謀，於2016年6月至11月間，偽造高雄市、台南市及嘉義市3筆工程採購案，由嘉義營運處先向廖姓包商、陳姓包商購入共3518萬餘元的鋼筋，再轉賣給另一陳姓包商，陳某拒絕付款，以此不實交易方式，掏空中華電信資產。

檢方24日連夜複訊，飭回5名涉案人，但林姓及黃姓員工、廖姓包商被依涉犯證券交易法第171條第1項第2款、商業會計法第71條第3款及刑法第210條偽造私文書嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押3嫌，遭法院飭回。

嘉檢表示，專案小組將全面擴大清查此案，避免上市公司遭掏空，以保障證券市場交易安全及投資人權益。

(中時 )