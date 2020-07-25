西索米 陪他到最後。導演黃威勝作品。（一影像提供）

導演的華僑許鴻財，兩部片子探討的不僅是離鄉背井的異鄉人，更點出人與慾望之間的選擇與掙扎。（一影像提供）

導演廖建華的狂飆一夢，是自由民主鬥士的理想與現實戰役，在時間中流瀉出蒼涼的情懷。（一影像提供）

潘瑋杰的出口：夢想肢戰，描述著身體有缺陷，也有追尋夢想權利，甚至得有更堅強的意志力。（一影像提供）

許志漢的大沐老師，則是帶大家用心感受海島台灣、真正認識這片海洋，每部作品都將帶給觀影者豐厚的感動。（一影像提供）

由《一影像》舉辦的顯社會微型紀錄片影展，即日起至8月9日在田園城市生活風格書店播映，這次活動邀請7位紀錄片導演，總共10部作品，12個放映場次。對一影像來說，舉辦影展是一個新的嘗試，希望從線上的專題訪談，擴展到實體活動，讓喜愛攝影及錄像創作的朋友都透過能親身參與各種形式的影像作品，不論是創作者或是觀眾都能透過影展進行交流。

這次參與影展的7位導演有，許鴻財、黃威勝、吳柏泓、廖建華、劉以羚、潘瑋杰、許志漢等。這10部作品，各自有其關注的主題及特色，但以紀錄片形式為載體的最大主軸，就是無論如何皆不脫離「顯示社會的樣態」，因此第一次舉辦的影展就叫做《顯社會》，所有社會上的關乎人情、人性、人生的琢磨、社會上的每個角落，都有值得被記錄下來的故事。不論是身處哪個國家、地域、種族、膚色、語言，都有值得探討的共通的人性與議題，而紀錄片的形式創作有時候更貼近你我、更貼近人生。

《一影像》創辦之初是從關注攝影創作工作者開始，直到2019年開始採訪紀錄片導演專題，目前已經採訪超過一百位影像工作者，透過創作者在各種社會關係中的觀察及關注的議題，分享自己的觀點，期盼能帶來一些漣漪，讓這些漣漪漸漸的擴散、慢慢的影響，帶來更美好的影像生態。而顯社會影展的產生，除了讓導演所拍攝的紀錄片有更多的機會讓民眾看到外，另一個是希望民眾能透過紀錄片的觀點看到不一樣的社會樣貌。

像是來自緬甸的華僑許鴻財，兩部片子探討的不僅是離鄉背井的異鄉人，更點出人與慾望之間的選擇與掙扎；而透過黃威勝的鏡頭，我們進入蒸氣火車之美、見證了美麗歷史消亡的遺憾；廖建華的狂飆一夢，更是自由民主鬥士的理想與現實戰役，在時間中流瀉出蒼涼的情懷；吳柏泓的救命人，則是轉換於大愛與小我之間的追尋；劉以羚探討尼泊爾家庭的現實問題；潘瑋杰的出口：夢想肢戰，描述著身體有缺陷，也有追尋夢想權利，甚至得有更堅強的意志力；許志漢的大沐老師，則是帶大家用心感受海島台灣、真正認識這片海洋，每部作品都將帶給觀影者豐厚的感動。

除此之外，這次的我們也舉辦影展徵件，透過徵件的形式，讓更多默默在記錄著世界的導演，有機會將他們辛苦耕耘的作品的讓更多人看到。這次共有數十部的影片參與徵件，經過評審審慎討論評估後，最終入選十部影片，有島紀的「關於林嫣」、徐靖倫的「再見孩子」、沈君帆、梁建裕的「一萬次牽手 」與「尋找湯姆生」，廖潔雯、曾錦山的「缺一不可」，唐賢賓的「樂之送行者」、李建成的「謝謝收看」、翁佳如的「雨停出來走走 After the rain」、陳詩芸的「宿譜」與吳宣佑的「呼麥雜記」，此次入選的作品都相當優秀，期待吸引更多舊雨新知。

《一影像》顯社會微型紀錄片影展

日期：2020／7／25~8／9。

地點：田園城市風格書店B1。(台北市中山區中山北路二段72巷6號)

門票：每人每場100元。(7／31、8／7徵件播映場次免費入場。)

(中時 )