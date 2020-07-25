威力彩連槓47期，下期頭獎上看31億元，讓人躍躍欲試想買彩券試手氣，獨得頭獎。清水孟塔羅牌高雄店店長的正妹命理師CoCo老師以生命靈數分析，指出生命靈數為3、4、7、8的民眾中獎機會最大。

《三立新聞網》報導，CoCo老師指出，生命靈數的算法為「西元出生年月日」所有數字加總，1989年07月25日生，就是1+9+8+9+0+7+2+5=41，再4+1=5 ，即生命靈數為5，生命靈數是10，則還要再1+0=1，加到個位數為止。

第一名：生命靈數8

CoCo老師說，靈數8的人保守細心，今年偏財運大增，若願意放手一搏，富貴命運就會來臨。建議靈數8的人可用電腦選號，中獎機率最大。

第二名：生命靈數4

CoCo老師說，靈數4的人對每件事物都有強大直覺，2020年下半年的貴人運、偏財運都很好，若願意多與人分享、多付出，就能獲財神爺眷顧，有很高機會中獎。

第三名：生命靈數3

生命靈數3的人常猶豫不決，2020年貴人運旺、財運加倍，CoCo老師說也許別人的意見會成為改變命運的關鍵，選號時可以問問朋友建議。

第四名：生命靈數7

CoCo老師表示，生命靈數7的人在人生中要懂得取捨，取得平衡後財運便會降臨，建議可以用電腦選號，中獎機會最大。

(中時新聞網)