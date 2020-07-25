運動對人有益，加拿大卡加利大學的研究發現，上了年紀的男女一周4天、每次進行20到40分鐘的有氧運動，只要持續半年，可有效活腦加強記憶力、專注力，有助改善失智。

《日經Gooday》指出，加拿大的卡加利大學進行一項關於運動和腦部血流的研究，發現只要長期、定期的進行有氧運動，運動對腦部血流、及認知機能有影響。

研究團隊找來平常幾乎不運動的卡加利居民做實驗，這些人的BMI指數在35以內、不用輔助可以上下樓梯20階、沒有心血管疾病、第一型糖尿病、呼吸器疾病、神經疾病、失智症狀，未曾經歷重大外傷或手術，以及一年以上沒吸菸，一共286人符合條件。

在實驗中，這些人必須進行一天半小時以下、一周4天的中強度有氧運動，以及一天20分鐘以下、一周一兩次的高強度有氧運動，歷經6個月的訓練後發現無論在認知機能、腦部流血機能都有提升。所謂認知機能是指處理速度、實行機能、言語記憶、言語流暢性、注意力等。此次實驗也發現，持續性的運動對心肺機能有益，顯著提升了最大攝氧量（VO2 max）。

實驗結論顯示，不運動的中高齡族群，只要持續做有氧運動，有助防止或改善因為老化帶來的認知及失智問題。

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(中時新聞網)