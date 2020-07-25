陳學聖臉書。（摘自陳學聖臉書）

國民黨市長補選候選人李眉蓁學位論文遭中山大學初步認定，和童振源專文、雷政儒論文高度相似，預計1個月內審定確認。對此，前藍委陳學聖表示，請問中山大學和教育部，過去有過才召開第一次審定委員會，就馬上對外宣佈認定結果嗎？陳更踢爆，背後影武者出手了！

李眉蓁學位論文疑似抄襲案，中山大學24日下午發佈最新鑑定結果出爐，審定委員一致認為李眉蓁的論文與童振源專文、雷政儒論文高度相似，將送校外專業學者鑑定，預計1個月內審定確認。

對此，陳學聖今在臉書發文表示，才剛說完李眉蓁論文風波，不要小看民進黨，而且中山大學校譽受到重創，此時揹過之身，正企盼在大部長官面前有立功之機，重審李眉蓁論文又怎會放過？沒想到中山大學立馬就出手，火速召開第一次審定委員會，且立刻對外揭露，表示經出席委員比對，認為論文內容「與他人著作高度相似」。

陳學聖很想請問中山大學和教育部，過去有過才召開第一次審定委員會，就馬上對外宣佈認定結果嗎？如果內部審定委員會就可判定，幹嘛還要送外審，就是為了嚴謹、超然，以免沾上私人恩怨！即令退一萬步，李眉蓁罪證鑿鑿，罪該萬死，好歹也把外審程序跑完，給當事人一個合乎程序辯解的機會。到底校方在急什麼？

陳學聖踢爆，尤其是看到中山大學同時預告，為求完善，將送校外專業領域公正學者審定，預計3週內完成。3週？！不就是投票前夕嗎？好精準的計算！後來翻到立法院之前同事柯志恩的一段質詢報導，才略有所悟，原來中山大學校長鄭英耀曾擔任民進黨「新境界文教基金會」第九、第十屆的董事，而董事長就是總統蔡英文。

陳學聖感嘆，但不用多久，很快就可以驗證。而未來三週將是藍營非常折騰、折磨的時刻，對方有備而來，磨刀霍霍，如何應對，真的非常時期，真的要有非常的想法，才能渡過險境！

(中時新聞網)