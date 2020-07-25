民進黨前秘書長羅文嘉接受媒體專訪表示，「民進黨早已不是我所熟悉的那個政黨了」，感慨當年那個在街頭衝撞、充滿理念的民進黨，如今已成世俗化政黨，遲早會出事。對此，國民黨台北市議員羅智強直言，「羅文嘉這叫做後知後覺」，民進黨是「一直很有事」。

羅文嘉一席話，讓民進黨前立委林濁水有感而發，在臉書表示，「民進黨早已不是我所熟悉的那個政黨了。羅文嘉說得客氣了」，前年曾說「民進黨已經失蹤了」，世俗化是難免的，完全不世俗化就不會有民主政治，但只剩下世俗化就糟了。

羅智強今（25）日在臉書直言，「羅文嘉這叫做後知後覺，只要是正常人，早就知道民進黨不是遲早會出事，而是一直很有事，但後知後覺，總還是強過不知不覺」。

另外，前民進黨立委沈富雄則在《少康戰情室》節目中坦言，「有點看不起羅文嘉」，因為羅文嘉在祕書長任內，還是太世故了，看到很多事情沒講話，還幹得下去，這要是自己的話，還是要發難、還是要講。

（圖／摘自羅智強臉書）

(中時新聞網)