一名來自美國北卡羅來納州的核電廠工人希爾（Michael Todd Hill），在2017年贏得1000萬美元的刮刮樂，當時他還喜孜孜地分享自己刮中千萬大獎的過程，豈料3年後，他卻因為涉嫌謀殺罪，如今已遭警方逮捕，令人不慎唏噓。

綜合外媒報導，希爾2017年購買一張「Extreme Millions」刮刮樂，最後給他刮中1000萬美元的頭獎，當時他還在《 NC教育彩票》領獎的發表會上分享刮中大獎的心路歷程，他先從四邊下手，刮出「$」就知道會中獎，原本以為只是小獎，直到他看到代表百萬數字的「M」時才恍然大悟，而他也說自己當下甚至無法呼吸。

當下希爾選擇一次性提領，讓他一瞬間成為千萬富翁，豈料3年過去，他卻捲入一起謀殺案。

報導中指出，警方20日在一間旅館發現一具女屍，經查後得知是一名23歲女子格蘭厄姆（Keonna Graham），而根據監視器畫面顯示，希爾曾獨自一人入住飯店；警方隨後逮捕希爾，他坦言兩人之間有「斷斷續續」的關係。

據死者家屬的說法，格蘭厄姆生前在北卡州一間監獄擔任懲教官，從事精神疾病方面工作，而她的家人也稱其是一位慷慨、愛心和有冒險精神的女人，如今英年早逝，格蘭厄姆的表哥李（Antionette Lee）也難過地說：「我們很受傷、很痛苦，我們的家庭被摧毀了。」

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)