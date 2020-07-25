暑假到來，海邊戲水是消暑的好去處，但如果到東北角白沙灣一帶，當心遇到世界第三的「藍環章魚」。

藍環章魚雖然只有高爾夫球大小，卻是奇毒無比，排名世界第3毒，毒性是眼鏡蛇的50倍，1隻可以毒死26人，且目前沒有抗體血清可治，是海洋中最毒的生物之一。

事實上，藍環章魚早在幾年前就現蹤在台灣沿岸海域，5年前就有網友Lu Hsiao-Mao表示，某日在花蓮港看到一種奇怪生物，請人撈起後發現竟然是充滿劇毒的「藍環章魚」。還有人在東北角被章魚吸住，拍了幾張照片後便將牠放生，之後上網查才驚覺竟是「藍環章魚」。這隻章魚事後也被證實，出現在鼻頭漁港的軟絲公園，沒想到現在也出現在花蓮海邊。

海洋大學環境與生物與漁業科學系教授廖正信曾表示，藍環章魚的劇毒會造成運動肌肉的麻痺，有可能導致心臟呼吸終止，雖不會主動攻擊人，但還是盡可能不要觸碰或激怒牠。

(中時新聞網)