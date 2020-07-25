民進黨宜蘭縣黨部25日舉行主委暨執評委交接典禮，會場瀰漫著一股兩年後民進黨勢必要在宜蘭縣重返執政的氣氛，眾人也紛紛設定明確的目標，就是一定要在2022年的縣市長選舉中，拿回宜蘭縣長的寶座。

本屆縣市長選舉，民進黨痛失宜蘭縣的執政權，縣長及議長的寶座都被國民黨一併拿下，民進黨內部在敗選之後除了進行檢討，也隨即對下一次的縣長選舉展開備戰。

新任縣黨部主委陳俊宇在就職典禮上立下了明確的目標，就是民進黨要在2022年重返執政、找回宜蘭人的光榮感，同時要在縣議會席次過半，重新取得議長的寶座。

參與本屆宜蘭縣長選舉落敗的民進黨籍立委陳歐珀表示，宜蘭縣曾經是台灣地方自治的典範，但是在國民黨的主政下，所呈現出的施政滿意度卻是後半段，讓人憂心宜蘭過去的榮耀不再，此次縣黨部經過重新改組，民進黨一定要團結拚勝選、再現宜蘭人的榮耀及使命。

最有可能代表民進黨角逐下一屆宜蘭縣長的宜蘭市長江聰淵則說，宜蘭縣黨部的所有團隊已經就緒，近日內更將會成立「光復榮耀辦公室」，辦公室的第一個主要目標是要在8月15日將宜蘭的力量傳達到高雄、贏得高雄市長補選，之後進入第二階段，也就是由宜蘭縣黨部結合中央黨部與地方黨公職的力量開始佈局，讓相關準備作業一一就緒，勢必要找回宜蘭的光榮及榮耀。

代表黨主席蔡英文出席的黨副祕書長林飛帆表示，在今年年初的總統大選，宜蘭縣是非民進黨執政縣市得票率最高的縣市，這也意味著民進黨在2022年的縣市長選舉有著非常好的機會，因此黨中央一定會與地方一起合作，團結所有的力量，拿回宜蘭縣這個非常重要的灘頭堡。

(中時 )