紅襪隊林子偉戴著口罩上場打擊，成為焦點。（截自推特）

效力紅襪隊的林子偉，生涯首次進入開季名單，雖然沒在與金鶯的開幕戰中先發出賽，不過他於7局下代打，本季首打席就敲出一支右外野方向安打，隨後也替補鎮守游擊。此外林子偉是紅襪隊首名「戴口罩」上場打擊的球員，立刻成為焦點，美媒隨後介紹林子偉來自台灣，是防疫最成功的國家之一。

紅襪今年首戰對上金鶯隊，前6局紅襪打線爆發，沒靠全壘打也猛灌13分，讓金鶯隊無力反擊，因此7局下半球隊啟用替補，林子偉獲得本季首次出賽機會，面對第2球直球就積極出棒，敲出右外野方向安打，不過可惜沒能回本壘得分。

他也在下半局接替波格茲(Xander Bogaerts)鎮守游擊，8局上半還策動了一次雙殺，熄滅金鶯隊的反攻氣勢。

林子偉一上場就成為亮點，因為他帶著深色口罩上場打擊，上頭還繡著他的背號30號，《波士頓先驅報》記者馬斯特羅多納多(Jason Mastrodonato)在推特說，他是紅襪第一個戴口罩上場的球員，隨後介紹，「林子偉來自台灣，全國僅有7人死於新冠肺炎的國家。」

最後紅襪隊以17支安打猛灌13分，以13比2擊敗金鶯隊，拿下開季好彩頭。

(中時 )