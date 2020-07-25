娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！ 曹西平轟「家有藝人全家廢人」；葉玉卿女洩富商爸近況；李麗珍被爆榨乾人夫；蔡幸娟失婚獨養女兒，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

日本當紅男星三浦春馬日前驚傳在住家身亡，不過死因眾說紛紜，第一時間傳出不堪網路霸凌輕生，現在更被驚爆是為了家庭關係煩惱不已，與母親處於快絕交狀態，對此資深藝人曹西平怒斥：「家裡有個藝人全家都是廢人」。

香港90年代性感女神葉玉卿，日前富商老公胡兆明驚傳已申請破產，大女兒胡芷欣近日社群網站PO出全家生活照，只見父親與2個弟弟臉上同樣掛著笑容，全家人生活一點也不受破產影響。

性感女神李麗珍昔被爆與老公1個月內瘋狂做愛達52次，老公還為李麗珍修剪恥毛，雖然李麗珍堅決否認，醜聞仍徹底重傷其形象，女兒許倚榕日前罕見更新曝光近況，PO出與朋友喝下午茶的照片，漂亮臉蛋有當年母親的風采。

「小鄧麗君」蔡幸娟與老公因為工作關係聚少離多，婚姻僅維持6年就告吹，離婚後獨立撫養女兒，老公也會前往探望共同陪伴小孩長大，而她自己則花了3億多買下台北市「元大柏悅」豪宅，樂當連戰夫婦等名人的鄰居。

(中時新聞網)