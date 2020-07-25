◎森林遊樂區免費玩 超夯3地點出爐

自今年7月15日起到年底為止，林務局推出國人與持有居留證的外籍人士，均可於太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區任選1處享免費入園1次的優惠，經過首個周末的統計，人氣最高的森林遊樂區也出爐，由阿里山奪冠，其次則依序為太平山、大雪山森林遊樂區。

◎免費入園好康 太平山湧人潮

農委會林務局推國家森林遊樂區免費入園一次，羅東林管處所轄的太平山18、19日共湧進8934名遊客，有高達9成遊客採用免費入園方案入園，雖然三倍券使用上占不到一成，但林管處預估，隨領券人數增多，三倍券使用的比例應會再拉高。

◎橫山時光任染 徜徉彩色世界

橫山工藝微聚落18日起在燕巢區橫山共創基地舉行為期兩天的「時光任染」工作坊，共有20名成員帶著小孩共30餘人，一起學習染布。主辦單位19日表示，這是以客家文化為基底的技藝，結合生活事物，延伸至創作，進而延續客家傳統文化。

◎海生館打卡趣 白鯨與你道早安

暑假開跑至今不到1周，屏東海生館因「夢幻打卡點」太吸睛，入館人數已比去年同期成長2成，遊客除喜歡與小白鯨、企鵝自拍外，站在海藻森林前捕捉剪影更是熱門拍法之一，成就國際級「米其林綠色指南」三星必遊景點的美名。

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(中時新聞網)