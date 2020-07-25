張柏芝粉絲官微透露經紀人捲詐騙案。（圖／翻攝自張柏芝中文網官方微博）

張柏芝為了照顧3個兒子，近年來淡出演藝圈許久，昨(24日)港媒報導她遭前經紀人余毓興和AEG娛樂控告違約，要求她吐出約1276萬港幣（約新台幣4800萬），稍後張柏芝中文網官方微博澄清2013年AEG娛樂就被清盤，停止業務，余毓興也離職，2014年還捲入詐騙案，希望媒體明白事實再報導。

據《東網》報導，原告余毓興指2011年起和張柏芝簽了8年合約要求拍4部戲，隔年加簽2部片的合約，控訴張柏芝沒履行拍2部電影約定，要求她退回276萬元港幣（約1040萬元台幣）酬勞，AEG娛樂則指張柏芝違反2014年簽下的補充合約，要求償還1000萬港幣（約3800萬元台幣），共計需歸還約4800萬台幣。

對此，張柏芝中文網官方微博表示，2013年AEG娛樂便停止業務，余毓興離職，「2014年余毓興涉嫌偽造公章簽合同進行詐騙，同年被告；2018年9月，余毓興又扔掉核心創藝上市公司捲款跑路，數百人受害！也請各位媒體朋友甄別事實後再報導」。

(中時新聞網)