新聞深喉嚨 白天不懂夜的黑？幫政府打造防疫神話 醫護、銀行卻淪祭品！

中央流行疫情指揮中心日前宣布，台灣醫療能量有餘裕，除健診、醫美外，要開放外籍人士來台就醫，引起各界一片嘩然，醫師公會理事張孟源也說，選在這個時間點有必要嗎？若出現防疫破口，是誰要負責？現在應先把國內防疫做好。

醫師公會理事張孟源在中天節目《新聞深喉嚨》上表示，目前國際間的旅遊很不方便，開放外國人可以來台做治療，像是，骨髓、器官移植等，台灣這部分的確不錯，但有必要現在過來嗎？其實這件事情可再考慮一下，現在最重要的，應是把國內的防疫做好。

張孟源指出，現在全世界對「台灣防疫」的評比，幾乎都在前三名裡面，我們應該珍惜得來不易的結果，俗話說，「養兵千日，用在一時」，真的不需要竭澤而漁，讓醫護人員留點體力，預防9、10月份可能出現的第二波大流行。

張孟源也說，目前第一波的疫情尚未結束，真的不能掉以輕心，尤其是任何一個破口，都有可能造成潛在的、大規模的感染，甚至是局部的社區感染，而把國外需要器官移植的病人帶進台灣，其實是很危險的，因為他們免疫力很弱，只盼衛福部能與第一線的醫護多溝通。

(中時新聞網)