國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷入論文風波，25日傍晚即將成立競選總部，國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫、洪秀柱、前立法院長王金平等人將出席力挺，立委蔣萬安、智庫副董事長連勝文也會到場助講，強調藍營青壯世代團結、不會被打垮。

李眉蓁先擇良辰吉時，23日舉行競選總部祈福儀式，25日下午5點再正式舉辦成立大會，屆時國民黨高市黨部前將封一半建國路供支持者聚集；據了解，李眉蓁團隊原本想邀請韓市府副市長李四川出席總部成立大會，但李因身體微恙開刀，不方便現身。

競選總部成立大會由高市議員陳美雅、台南市議員謝龍介擔任主持人，高市議會代理議長陸淑美、花蓮縣議長張竣、屏東縣副議長盧文瑞、宜蘭縣副縣長林建榮、嘉義市副市長陳淑慧、新竹縣長楊文科等人先後上台助講。

外界質疑，是否因為論文爭議，到場的多為各縣市副手，幕僚表示，各縣市首長因行程關係，均個別南下高雄挺李眉蓁，包括雲林縣長張麗善、金門縣長楊鎮浯先前已親自來過競選總部，新北市長侯友宜也預計8月初與李眉蓁合體造勢，展現藍軍團結氣勢。

值得矚目的是，有「男神」稱號的立委蔣萬安、立院黨團總召林為洲、智庫副董事長連勝文都將到場助講，青壯派領袖團結送暖，為李眉蓁加油打氣，強調藍軍青壯世代不會輕易被打垮。

幕僚安排，國民黨主席江啟臣將於晚間7點半上台助講，李眉蓁則於7點40分大進場，發表20分鐘的懇託演說，最後由江啟臣、競選總部榮譽主委王金平、主委林絲娛及在場來賓上台觸摸光球，宣告競選總部圓滿成立。

(中時 )