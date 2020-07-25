越南有一位喜愛健身的女孩Tran Thi Ny，她練出了一身健壯的身材，體態甚至比男性還壯碩，但健壯的身材並不是人人都喜歡，有人批評她「比男人更Men」，被稱為「金剛芭比」；不過她沒有被這些負評打敗，仍持續堅持自己目標，在健身方面榮獲不少佳績。

據《VnExpress International》、《Zing news》報導，Tran Thi Ny從小身體不好，剛開始她只是為了健康才進健身房運動；2017年她到健美比賽現場觀看比賽，深深被健美選手的體態吸引，因此愛上健身。Tran Thi Ny高中畢業後沒有參加高考，而是選擇成為健美選手；她每天花4小時至6小時鍛鍊身體，並嚴格控制飲食習慣。Tran Thi Ny表示，自己有時候訓練太多，以至於感到全身痠痛，但慶幸的是身體沒有受傷。

Tran Thi Ny鍛鍊了不到3年，在2018年全民健美錦標賽獲得銅牌及銀牌，她還參加了泰國世界錦標賽，榮獲第4名佳績。Tran Thi Ny表示，她能在健美項目中獲得好成績，都要感謝自己的導師Tran Van Tam，「過去2年中他培訓我，也教我很多事情，如果沒有他我現在就不知道要做什麼了。」Tran Thi Ny透露，自己剛開始在健身時，遇到了許多困難，但老師會在一旁鼓勵她，幫助她克服困難。

對於Tran Thi Ny健身，有許多親戚朋友不看好，就連自己的父母都非常反對，認為這樣的身材會讓她無法結婚，也有人批評她「她看起來好可怕，比大部分男人更Men。」Tran Thi Ny並不把這些評論放在心上，反而說：「我不在乎別人怎麼說，我只在乎為自己做過什麼努力。」Tran Thi Ny在臉書上時常分享練習、比賽還有跟朋友出遊照片，擁有1.8萬名追蹤者；她也經常分享自己1天所吃的東西，並告訴大家她是如何保持身體健康。

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(中時新聞網)