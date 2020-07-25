根據美國媒體25日爆料，包含湖人、快艇、公鹿、暴龍、塞爾提克、金塊、爵士與熱火等同住在一間隔離酒店的球員，已經私下進行會議討論，最終決定將於本季復賽後的開幕戰國歌演奏期間下跪抗議，看來美國總統川普又要不開心了！

運動員下跪抗議的風潮，是從2016年9月的NFL舊金山四九人四分衛科林卡佩尼克開啟，當時他為了抗議警察對黑人的暴力執法，以及針對美國制度性的種族歧視，引發相當大的爭議，甚至就連川普都曾放話，認為球員不該下跪抗議。

不過如今運動員下跪抗議，已經變成合法風潮，就連NFL也從原本反對立場變成全力支持，但在NBA場上還沒出現過這種下跪抗議的方式，假如這8隊帶起所有參加復賽22隊都進行開幕戰下跪抗議動作，想必也沒有任何人可以阻擋。

除了開幕戰進行下跪抗議，NBA早已推動在復賽後改穿黑人平權標語球衣運動，目前也有不少球員響應，NBA球員工會更跟韋斯布魯克的服飾品牌合作，推出沒列在聯盟規定內的平權標語T恤，保羅與韋少也在今天賽前都穿上身了。

(中時 )