美國國土安全部美東時間24日發表一份聲明稱，代理部長沃爾夫（Chad Wolf）日前主持了「中國工作組」的成立會議。設立這個小組的目的是全面地闡明、優先考慮和協調該部應對中國共產黨對美國本土構成的不斷演變的威脅。

美國之音報導，「中共在貿易、網路安全、移民和智慧財產權領域的惡意活動帶來的中國威脅正以驚人的速度在加劇，」沃爾夫在一份聲明中說，國土安全部處在對付中共對美國國土及其生活方式構成的威脅的最前沿。

「國土安全部在遏制中國惡意活動方面的作用從未如此重要，也從未如此及時，」沃爾夫說，該部門新成立的中國工作組將優先考慮、協調並闡明果斷的與美國面臨的威脅相當的近期和長期行動。

國土安全部在聲明中列舉了最近採取的一系列行動，其中包括與各級地方政府合作，對付中共的虛假信息宣傳或是歪曲美國的公共言論，損害人們對美國民主進程的信心的企圖；對那些利用新冠疫情的非法大陸製造商採取行動，沒收一百多萬被美國食品藥品監督管理局禁止的新冠病毒檢測試劑以及75萬個偽造的面罩；拒絕讓那些高風險的持有F和J類簽證的中國研究生入境；拒絕讓新疆維吾爾人被迫生產的產品進入市場；截獲非法的芬太尼以及其他來自大陸的合成藥物等等。

川普政府官員說，中國共產黨正在以全政府和全社會的方式對美國展開盜竊知識產權、間諜和散播影響力等活動，美國也必須以同樣的方式應對這樣的威脅。

2002年，美國總統小布希於11月25日在白宮簽署《2002年國土安全法》，宣佈成立國土安全部（U.S. Department of Homeland Security, US DHS）。為美國政府在9.11事件之後設立的一個聯邦行政部門，負責國內安全及防止恐怖活動。成立國土安全部是美國自1947年成立國防部以來最大規模的一次政府機構調整。

此外，美國司法部於2018年針對中共在美國的間諜活動專門成立了一個「中國行動計畫」項目。美國聯邦調查局FBI局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）7月8日專門就中共的間諜活動發表講話時說，中共對美國的間諜滲透無所不在。

克里斯托弗·雷最近在接受美國媒體採訪時說，鑒於中共對美國構成極為嚴重的國家安全威脅，美國正在動用巨大資源調查2000多起與大陸政府有聯繫的案件，目前平均每10個小時便啟動一項反間諜調查。

(中時 )