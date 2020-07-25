「2020台中購物節」於東森購物、PChome商店街規畫「台中購物節專區」，讓外縣市民眾不受空間限制在網路上仍能登錄消費發票抽大獎。市府經濟發展局說，統計至24日止，線上消費已逼近5000萬元，8成都是來自外縣市民眾消費，其中又以「雙北」買最多，佔總消費39％，成功帶動跨域買氣，增加台中商家曝光度。

經發局指出，第一屆台中購物節僅開放參加者到台中在地店家實地消費，考量「宅經濟」當道，擴大購物節涵蓋層面，今年活動首度突破空間限制，與東森購物、PCHOME商店街兩大國內電商平台合作，讓台中在地店家於平台上架，更於首頁設置「台中購物節專區」，不僅擦亮購物節招牌，也讓台中在地店家被外縣市民眾看見。

經發局表示，透過後台數據發現，線上消費有8成都由外縣市民貢獻，新北市民佔24％、台北市民佔15％；台中市民力在地商家，以14％居第三，第四、五名則分別為高雄市和桃園市；商品類別則以食品、休閒旅遊和美妝產品最熱銷，感謝5都力挺台中購物節。

經發局強調，2020台中購物節活動還有一個多月，東森購物除祭出東森幣折抵最高20％回饋，即日起至8月10日單筆消費金額滿888元抽5288元東森幣及折價券，還有滿3000元送888元折價券等眾多好康，歡迎民眾上網動動手指享受台中好物及超值優惠。

(中時 )