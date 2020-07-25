為了報復駐休士頓領事館遭關閉，陸外交部24日宣布決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動。對此，美國白宮呼籲陸方「勿以牙還牙」，不要採取報復手段。

據路透社報導，白宮國家安全會議發言人尤約特（John Ullyot）表示，美方命令中華人民共和國駐休士頓總事館關閉的行動，是為了保護美國人民的智慧財產和個人資訊，「籲請中國共產黨停止這些惡意行動，不要採取以牙還牙的報復手段」。

另外，白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）對於美要求陸駐休士頓領事館閉館一事表示，美要求閉館是為了保護美國智慧財產權與民眾隱私，並指控中共多年來舉全社會之力竊取美國技術與智慧財產權，以謀取商業利益，其中許多活動是透過中共外交機構進行的。

對於陸方報復關閉美駐成都領事館，麥肯內尼也敦促中共停止這類惡性行為，不要採取以牙還牙的報復手段。

(中時新聞網)